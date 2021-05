Le duel en quart de finale face au leader de la Race, Stefanos Tsitsipas arrive presque au meilleur moment pour Novak Djokovic.

En proie au doute depuis le début de la saison sur terre, ce duel va lui permettre de savoir vrai­ment où il en est, sauf si le Grec déjoue complè­te­ment. Ce qui au vue de sa forme ne devrait pas arriver.

Laborieux sous la pluie face à Fritz, tonique et effi­cace devant Davidovich Fokina, le numéro 1 mondial souffle le chaud et le froid. Pour parvenir à dompter Tsitsipas il faudra donc qu’il soit presque en surchauffe sur tous les points surtout si le niveau de tennis du Grec sera le même que lors du premier set face à Berrettini.

On salive d’avance à l’idée de regarder ce match de gala qui devrait enfin nous permettre d’avoir plus d’in­di­ca­tions réelles sur l’état de forme physique, mentale, et tech­nique de Nole.