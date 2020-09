Bousculé et chahuté par un Casse Ruud courageux et incisif surtout dans le premier set, Novak Djokovic a su laisser passer l’orage puis le contenir pour finalement imposé son rythme voir son physique. Et pourtant, en conférence de presse, il a bien expliqué que c’était dans ce domaine précisément qu’il sentait que les années commençaient à peser : « Plus le temps passe, plus ça devient difficile car je ne suis plus un enfant physiquement, mais je me sens bien à Rome et je me sens toujours bien » . Ceci préciser, le Serbe a confirmé que malgré son âge et son expérience, remporter un tournoi de cette importance était toujours un vrai objectif : « Les Masters 1000 sont les plus gros tournois que nous ayons au sein de l’ATP, les Grands Chelems ont leur propre catégorie. Dans ces tournois, au-delà des tournois du Grand Chelem et des Finales ATP c’est là que je veux jouer et proposer mon meilleur tennis. Après, si on se replace dans le contexte de cette année, il est clair que pouvoir jouer est déjà une bonne nouvelle surtout aujourd’hui qu’on avait un public dans les gradins »

Avec 35 titres en Masters1000, Novak Djokovic est sur la plus haut marche du podium en compagnie d’un certain Rafael Nadal. On comprend donc déjà l’enjeu de la finale face à Diego Schwartzman.