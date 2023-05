En confé­rence de presse à Rome où il a battu Tomas Martin Etcheverry pour son entrée en lice, Novak Djokovic s’est exprimé sur la situa­tion de Rafael Nadal, absent depuis son élimi­na­tion au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier et toujours incer­tain pour Roland‐Garros (28 mai au 11 juin).

« Ça ne chan­ge­rait rien en ce qui concerne ma prépa­ra­tion. Et je fais tout pour y jouer à mon meilleur niveau. Mais, bien sûr, son absence à Roland‐Garros affec­te­rait le monde du tennis et le tournoi en raison de son histoire à Paris et, plus géné­ra­le­ment, en raison de ce qu’il a accompli dans sa carrière et de l’im­pact qu’il a eu sur notre sport. J’ai vu des vidéos de ses entraî­ne­ments, j’ai vu qu’il essayait d’être prêt pour Roland‐Garros. Nous verrons. Je ne suis pas dans ses chaus­sures, pas dans sa peau. Je ne sais pas ce qu’il ressent. Mais je suis certain qu’il fait tout pour y être. »