Qualifié pour seule­ment la deuxième finale de sa saison après celle perdue face à Rublev à Belgrade, Novak Djokovic n’avait pas vrai­ment envie de se rater, tout cela à une semaine de défendre son titre à Roland‐Garros.

Opposé à Stefanos Tsitsipas, qu’il retrou­vait pour la première fois depuis cette fameuse finale à la porte d’Auteuil où il s’était imposé après avoir été mené deux sets à zéro, le numéro 1 mondial a envoyé un sacré message à la concur­rence ce dimanche.

Auteur d’une première manche quasi­ment parfaite, le Serbe colle tout simple­ment une bulle à son adver­saire qui n’ar­rive pas à voir le jour. Tranchant, vif et déter­miné comme jamais, Nole est en véri­table démons­tra­tion face à un public romain à la fois conquis et sous le choc.

Et comme souvent après un set remporté 6–0, les ennuis commencent. Breaké contre toute attente lors du quatrième jeu, Djokovic perd en concen­tra­tion et doit même sauver une balle de double break à 4–1 avant, forcé­ment, de reprendre ses esprits et d’ali­gner trois jeux de suite à 2–5 pour recoller direc­te­ment au score.

Malgré ce petit moment de flot­te­ment, Novak Djokovic n’a jamais semblé en danger lors de cette finale du Masters 1000 de Rome et décroche enfin le premier titre de sa saison, le lende­main de sa 1000e victoire sur le circuit prin­cipal : 6–0, 7–6(5), après 1h35 de jeu. Au passage, il remporte égale­ment le 87e trophée de sa carrière et arri­vera à Roland‐Garros avec un gros capital confiance.