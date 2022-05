En confé­rence de presse, Novak Djokovic s’est remé­moré ses derniers duels contre Tsitsipas, envers qui il a été élogieux. Leurs chemins se croisent à nouveau ce dimanche en finale à Rome, onze mois après la finale de Roland‐Garros 2021. Des retrou­vailles qui promettent.

« On s’est joué en finale de Roland‐Garros et là on se rencontre de nouveau lors de l’un des plus grands tour­nois du monde. Il est en forme. Ces dernières années, il fait partie des deux ou trois meilleurs joueurs du monde sur terre battue. Il a gagné Monte‐Carlo, atteint les finales des plus grands tour­nois sur terre. C’est un match compliqué qui m’at­tend. L’an dernier, on a joué un très, très long quart‐de‐finale sur deux jours (gagné en trois sets par le Serbe). Je peux m’at­tendre à une grosse bataille sur le court mais je suis prêt pour ça », a annoncé le numéro 1 mondial.