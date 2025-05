En zone mixte après sa défaite contre Carlos Alcaraz en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, Jack Draper, 5e joueur mondial et 2e à la Race, a évoqué la fatigue ressentie, dix jours après sa finale à Madrid.

« Je joue prati­que­ment sans inter­rup­tion depuis quatre semaines main­te­nant. Je ne veux pas y penser ni l’ad­mettre, mais cela a proba­ble­ment eu un impact impor­tant, non seule­ment aujourd’hui, mais tout au long de la semaine. Comme je l’ai dit, j’ai eu un peu de mal à main­tenir mon niveau tout au long des matchs. Aujourd’hui, contre quel­qu’un comme lui, on ne peut pas se permettre de baisser son niveau, sinon on est puni. Je pense que oui, ça a certai­ne­ment joué. Mais au final, ce n’est pas pour ça que j’ai perdu. J’ai perdu contre un meilleur joueur. »