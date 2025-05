En huitième de finale du Masters 1000 de Rome, Corentin Moutet a bien failli créer à nouveau la surprise, après sa victoire contre Holger Rune ce dimanche. S’il n’a jamais baissé les armes et a montré un beau visage face à Jack Draper, le Français a fini par s’in­cliner en trois sets (6−1, 4–6, 3–6).

Au micro de Sky Sport, le 5e joueur mondial a rendu hommage à son adver­saire du jour, qui lui a opposé une belle résistance.

« Je n’avais jamais joué contre quel­qu’un comme lui. Enfin, jamais, je crois. J’avais l’im­pres­sion d’être sur un fil, de ne pas savoir ce que je faisais. Je pense qu’a­près le premier jeu, je me sentais bien. Et puis j’ai complè­te­ment perdu le fil. J’ai dû travailler avec moi‐même après le premier set. Il fallait que je me mette à fond et que je me concentre. Je savais que son niveau n’al­lait proba­ble­ment pas baisser parce qu’il était très propre sur son service, comme sur les coups suivants. Et je ne sais pas ce qui se passait. Mon cerveau était comme étourdi. Et puis j’ai commencé le deuxième set et je me suis battu pour chaque point. Et j’ai trouvé un moyen à la fin d’élever mon niveau. C’est une bonne chose de s’en sortir de la sorte. »