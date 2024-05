La culture de l’ex­cuse semble une pratique assez courante dans le clan Rune.

Quand ce n’est pas la maman, obligée de publier un commu­niqué pour justi­fier une lourde défaite de son fiston à Munich, c’est Holger lui‐même qui prend les choses en main.

Deux jours après sa défaite en trois sets face à Sebastian Baez au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, tournoi sur lequel il était fina­liste en titre, le Danois a expliqué que cette nouvelle déroute était en partie due à une mauvaise alimen­ta­tion de sa part pendant la rencontre.

« Je me suis très bien entraîné et j’ai bien frappé la balle avant le tournoi de Rome. J’ai aussi l’im­pres­sion d’avoir joué un très bon match au deuxième tour et un bon premier set hier soir. Mon tennis est à nouveau à un niveau élevé. Par consé­quent, bien sûr, il est égale­ment extrê­me­ment frus­trant de ne pas pouvoir performer aussi bien que possible, à cause d’une chose aussi peu pratique qu’un apport insuf­fi­sant de nour­ri­ture et de bois­sons. Cela ne doit tout simple­ment pas arriver au niveau où je travaille. J’ai été malade et l’ac­cent a été mis sur les heures supplé­men­taires sur le terrain et sur la prépa­ra­tion physique, mais ce n’est pas une excuse. Je sais quoi manger et boire pendant un match et je n’y suis pas parvenu pendant le match », a déclaré Holger Rune dans des propos rapportés par le site danois Ekstrabladet.