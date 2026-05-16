Qui aurait pu prédire qu’Elina Svitolina allait retourner en finale du WTA 1000 de Rome, huit ans après son dernier titre dans la capi­tale romaine ? Pas même l’in­té­ressée qui a pour­tant tout faire pour retrouver ce niveau en faisant preuve d’une incroyable rési­lience, notam­ment depuis son retour sur le circuit après son accouchement.

Une force de travail impres­sion­nante de la part de l’Ukrainienne qui, avant d’af­fronter ce samedi Coco Gauff en finale, s’est quand même payée le scalp d’Elena Rybakina et Iga Swiatek. Tous sauf anodin même si Elina préfère de foca­liser sur elle‐même. Extraits.

Q. Vous avez battu deux grandes joueuses. Qu’est‐ce que cela révèle de votre forme actuelle ? Est‐ce l’une de vos meilleures périodes depuis cinq, six ou sept ans ?

ELINA SVITOLINA : Je ne m’at­tarde pas trop là‐dessus. J’essaie simple­ment de retrouver une bonne forme, de travailler certains aspects de mon jeu et de gérer les situa­tions diffi­ciles de la meilleure façon possible. Je pense que ça se passe bien pour moi. Pour moi, c’est impor­tant de m’amé­liorer, d’amé­liorer mon jeu, ma menta­lité, d’être au sommet, et d’af­fronter ce genre de joueuses pour les battre. Ça a toujours été un objectif pour moi. Je suis contente que ça marche main­te­nant. J’essaie vrai­ment de m’ap­puyer là‐dessus.