Accueil ATP ATP - Rome

Elina‐Svitolina Monfils, en pleine renais­sance à Rome : « Cela a toujours été un objectif pour moi »

Par
Thomas S
-
216

Qui aurait pu prédire qu’Elina Svitolina allait retourner en finale du WTA 1000 de Rome, huit ans après son dernier titre dans la capi­tale romaine ? Pas même l’in­té­ressée qui a pour­tant tout faire pour retrouver ce niveau en faisant preuve d’une incroyable rési­lience, notam­ment depuis son retour sur le circuit après son accouchement.

Une force de travail impres­sion­nante de la part de l’Ukrainienne qui, avant d’af­fronter ce samedi Coco Gauff en finale, s’est quand même payée le scalp d’Elena Rybakina et Iga Swiatek. Tous sauf anodin même si Elina préfère de foca­liser sur elle‐même. Extraits. 

Q. Vous avez battu deux grandes joueuses. Qu’est‐ce que cela révèle de votre forme actuelle ? Est‐ce l’une de vos meilleures périodes depuis cinq, six ou sept ans ?
ELINA SVITOLINA : Je ne m’at­tarde pas trop là‐dessus. J’essaie simple­ment de retrouver une bonne forme, de travailler certains aspects de mon jeu et de gérer les situa­tions diffi­ciles de la meilleure façon possible. Je pense que ça se passe bien pour moi. Pour moi, c’est impor­tant de m’amé­liorer, d’amé­liorer mon jeu, ma menta­lité, d’être au sommet, et d’af­fronter ce genre de joueuses pour les battre. Ça a toujours été un objectif pour moi. Je suis contente que ça marche main­te­nant. J’essaie vrai­ment de m’ap­puyer là‐dessus.

Publié le samedi 16 mai 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥