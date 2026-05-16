Qui aurait pu prédire qu’Elina Svitolina allait retourner en finale du WTA 1000 de Rome, huit ans après son dernier titre dans la capitale romaine ? Pas même l’intéressée qui a pourtant tout faire pour retrouver ce niveau en faisant preuve d’une incroyable résilience, notamment depuis son retour sur le circuit après son accouchement.
Une force de travail impressionnante de la part de l’Ukrainienne qui, avant d’affronter ce samedi Coco Gauff en finale, s’est quand même payée le scalp d’Elena Rybakina et Iga Swiatek. Tous sauf anodin même si Elina préfère de focaliser sur elle‐même. Extraits.
Q. Vous avez battu deux grandes joueuses. Qu’est‐ce que cela révèle de votre forme actuelle ? Est‐ce l’une de vos meilleures périodes depuis cinq, six ou sept ans ?
ELINA SVITOLINA : Je ne m’attarde pas trop là‐dessus. J’essaie simplement de retrouver une bonne forme, de travailler certains aspects de mon jeu et de gérer les situations difficiles de la meilleure façon possible. Je pense que ça se passe bien pour moi. Pour moi, c’est important de m’améliorer, d’améliorer mon jeu, ma mentalité, d’être au sommet, et d’affronter ce genre de joueuses pour les battre. Ça a toujours été un objectif pour moi. Je suis contente que ça marche maintenant. J’essaie vraiment de m’appuyer là‐dessus.
Publié le samedi 16 mai 2026 à 12:42