Alors qu’il avait battu Stefanos Tsitsipas, le joueur tchèque a encore déclaré forfait alors qu’il est engagé dans le tournoi. Cela devient récur­rent chez lui même si seule­ment la première fois cette saison alors qu’en 2025 cela s’est produit six fois, rien que ça !

🚨 OFFICIEL ! Suite au forfait de Tomas Machac, Daniil Medvedev est QUALIFIÉ SANS JOUER pour le 3e tour du Masters 1000 de Rome. 🇷🇺✅



Le Russe affron­tera Corentin Moutet ou Pablo Llamas Ruiz. 🔜 pic.twitter.com/okz2gYapMl — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) May 9, 2026

Côté Daniil Medvedev c’est une bonne nouvelle car le Russe se qualifie sans jouer et sera donc très frais pour son entrée en lice dès le 3ème tour. On a pas plus d’ex­pli­ca­tion sur la nature de la bles­sure de Machac.