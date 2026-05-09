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Encore forfait en plein tournoi, Machac confirme son physique en « carton » !

Par
Laurent Trupiano
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Alors qu’il avait battu Stefanos Tsitsipas, le joueur tchèque a encore déclaré forfait alors qu’il est engagé dans le tournoi. Cela devient récur­rent chez lui même si seule­ment la première fois cette saison alors qu’en 2025 cela s’est produit six fois, rien que ça ! 

Côté Daniil Medvedev c’est une bonne nouvelle car le Russe se qualifie sans jouer et sera donc très frais pour son entrée en lice dès le 3ème tour. On a pas plus d’ex­pli­ca­tion sur la nature de la bles­sure de Machac.

Publié le samedi 9 mai 2026 à 11:37

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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