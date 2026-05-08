Le tableau de l’édition 2026 du Masters 1000 de Rome va compter un joueur du top 20 en moins.

Alors qu’il était présent à Rome et qu’il s’était même entraîné avec Joao Fonseca, le Monégasque Valentin Vacherot a fina­le­ment déclaré forfait pour le Masters 1000 romain.

Si l’on ne connaît pas encore la nature de sa bles­sure, le 16e joueur mondial est désor­mais censé parti­ciper à l’ATP 500 d’Hambourg la semaine prochaine, juste avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Rome update :

OUT : Vacherot

IN : Landaluce (LL, gets a first round bye, will play against Cilic) — Entry List Updates (@EntryLists) May 7, 2026

A noter que son cousin, Arthur Rinderknech, a égale­ment dû renoncer au tournoi romain.