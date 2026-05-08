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Encore un forfait notable en Italie !

Par
Baptiste Mulatier
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Le tableau de l’édition 2026 du Masters 1000 de Rome va compter un joueur du top 20 en moins.

Alors qu’il était présent à Rome et qu’il s’était même entraîné avec Joao Fonseca, le Monégasque Valentin Vacherot a fina­le­ment déclaré forfait pour le Masters 1000 romain. 

Si l’on ne connaît pas encore la nature de sa bles­sure, le 16e joueur mondial est désor­mais censé parti­ciper à l’ATP 500 d’Hambourg la semaine prochaine, juste avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

A noter que son cousin, Arthur Rinderknech, a égale­ment dû renoncer au tournoi romain. 

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 11:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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