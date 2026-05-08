Le tableau de l’édition 2026 du Masters 1000 de Rome va compter un joueur du top 20 en moins.
Alors qu’il était présent à Rome et qu’il s’était même entraîné avec Joao Fonseca, le Monégasque Valentin Vacherot a finalement déclaré forfait pour le Masters 1000 romain.
Si l’on ne connaît pas encore la nature de sa blessure, le 16e joueur mondial est désormais censé participer à l’ATP 500 d’Hambourg la semaine prochaine, juste avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Rome update :— Entry List Updates (@EntryLists) May 7, 2026
OUT : Vacherot
IN : Landaluce (LL, gets a first round bye, will play against Cilic)
A noter que son cousin, Arthur Rinderknech, a également dû renoncer au tournoi romain.
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 11:16