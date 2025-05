Forfait de dernière minute à Madrid pour son deuxième match programmé face à Rublev, le Gaël Monfils avait expliqué qu’il était malade sans donner plus de précisions.

Il s’était d’ailleurs engagé à le faire ulté­rieu­re­ment mais rien n’a été publié sur ses divers comptes. Nos confrères du Parisien ont évoqué un virus.

Ce matin, on apprend qu’il sera forfait aussi pour le Masters 1000 de Rome, ce qui est plutôt inquié­tant à l’ap­proche de Roland‐Garros.

Rome update :

OUT : Monfils

IN : Hijikata

Next : Walton