Casper Ruud est une perle rare sur le circuit ATP.
Déjà car être un triple finaliste en Grand Chelem (deux fois à Roland‐Garros) n’est pas donné à tout le monde mais aussi et surtout parce qu’il est l’un des rares joueurs à faire preuve d’autant de lucidité et d’honnêteté.
Qualifié pour la première fois de sa carrière en finale du Masters 1000 de Rome, le Norvégien, considéré comme l’un des tous meilleurs joueurs du monde sur terre battue depuis plusieurs années, s’est longuement confié en conférence de presse sur son absence de progression.
Presque quatre ans après être passé tout près d’un premier titre en Grand Chelem et d’une place de numéro 1 mondial (battu en quatre sets par Carlos Alcaraz en finale de l’US Open 2022), celui qui vient d’être papa pour la première fois a dressé un constat sur sa carrière d’une humilité et d’une classe implacables.
« Je n’ai pas réussi à confirmer mon potentiel. J’ai été surclassé par d’autres. Et puis, il y a Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, qui sont devenus de véritables phénomènes. Parfois, je suis à la maison et j’aimerais être à leur place. En même temps, je suis réaliste et je me dis qu’ils ont un don particulier. Ils travaillent aussi énormément. Ce n’est pas seulement leur talent qui explique leur réussite, c’est aussi leur travail acharné. Leur progression a été bien meilleure que la mienne ces dernières années. Est‐ce que ça a été frustrant ? Un peu. Mais il ne faut pas trop se préoccuper des autres joueurs. Dans ce sport, il faut rester concentré sur son propre jeu et essayer de se concentrer au maximum sur soi‐même. C’est avant tout un sport individuel. Se comparer aux autres joueurs est, à mon avis, la plus grosse erreur à commettre. Il faut se faire confiance, écouter son instinct et croire que l’on fait les bons choix. Oui, je sais bien que je ne battrai probablement aucun record important dans ce sport, mais je peux faire de mon mieux tout au long de mon parcours et de ma carrière. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 08:08