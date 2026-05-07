Interrogé par nos confrères d’Eurosport, Arthur Fils a répété avec vigueur que son ambi­tion était de devenir N°1 mondial. On a pas vrai­ment l’ha­bi­tude d’en­tendre ce type de propos côté trico­lore et c’est un sacré défi quand on voit le niveau proposé par Sinner ou Alcaraz.

« J’y crois toujours, oui. Je sais que ça deman­dera énor­mé­ment de travail, beau­coup de diffi­cultés et que ce sera un long parcours, mais j’espère vrai­ment devenir n°1 mondial un jour. Depuis que je suis petit, je fais tout ça pour devenir n°1. Ce n’est pas facile, et ça ne le sera pas, c’est certain. Mais si je travaille… pour­quoi ne pas y croire ? C’est beau d’y croire. »