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Fils : « J’espère vrai­ment devenir n°1 mondial un jour. pour­quoi ne pas y croire ? C’est beau d’y croire » 

Par
Jean Muller
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Interrogé par nos confrères d’Eurosport, Arthur Fils a répété avec vigueur que son ambi­tion était de devenir N°1 mondial. On a pas vrai­ment l’ha­bi­tude d’en­tendre ce type de propos côté trico­lore et c’est un sacré défi quand on voit le niveau proposé par Sinner ou Alcaraz. 

« J’y crois toujours, oui. Je sais que ça deman­dera énor­mé­ment de travail, beau­coup de diffi­cultés et que ce sera un long parcours, mais j’espère vrai­ment devenir n°1 mondial un jour. Depuis que je suis petit, je fais tout ça pour devenir n°1. Ce n’est pas facile, et ça ne le sera pas, c’est certain. Mais si je travaille… pour­quoi ne pas y croire ? C’est beau d’y croire. » 

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 17:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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