Interrogé par nos confrères d’Eurosport, Arthur Fils a répété avec vigueur que son ambition était de devenir N°1 mondial. On a pas vraiment l’habitude d’entendre ce type de propos côté tricolore et c’est un sacré défi quand on voit le niveau proposé par Sinner ou Alcaraz.
« J’y crois toujours, oui. Je sais que ça demandera énormément de travail, beaucoup de difficultés et que ce sera un long parcours, mais j’espère vraiment devenir n°1 mondial un jour. Depuis que je suis petit, je fais tout ça pour devenir n°1. Ce n’est pas facile, et ça ne le sera pas, c’est certain. Mais si je travaille… pourquoi ne pas y croire ? C’est beau d’y croire. »
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 17:20