Jannik Sinner est bel et bien humain. C’est en tout cas ce que beau­coup ont dû se dire après que l’Italien ait perdu la deuxième manche contre Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome ce vendredi soir.

Pas loin d’être mené 4–0 dans ce set fina­le­ment perdu 7 jeux à 5, l’Italien est apparu à plusieurs reprises tota­le­ment essoufflé, comme si la cadence imposée par le Russe addi­tionnée à l’en­chaî­ne­ment des tour­nois et des matchs étaient en train de le rattraper.

Un constat balayé quelques minutes après un break du numéro 1 mondial réalisé au début du troi­sième set dans un match fina­le­ment inter­rompu par la pluie et reporté à ce samedi après‐midi (4−2 pour dans l’Italien).

Mais pour Flavia Pennetta, aux commen­taires du match sur la télé­vi­sion italienne, le coup de mou de Sinner serait lié à une sorte de crise d’an­goisse. Et à en juger par les images ci‐dessous, diffi­cile de lui donner tort :

e comunque ha molto senso, non è affanno da corsa questo ❤️‍🩹 pic.twitter.com/yFpNYhb9Zy https://t.co/zFzOtLcJT0 — carmen🌙🪩ིྀ (@_supercutofus) May 15, 2026

« À mon avis, on aurait dit que Jannik faisait une crise d’angoisse, comme s’il ne pouvait plus respirer. Mais il a réussi à se calmer. C’est arrivé pour la première fois lors de l’Open d’Australie 2025 et il ne savait pas comment y faire face. Peut‐être qu’aujourd’hui, il est capable de recon­naître quand ces moments surviennent », a déclaré la lauréate de l’US Open 2015.