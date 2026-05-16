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Flavia Pennetta sur le gros coup de mou de Sinner contre Medvedev : « On aurait dit que Jannik faisait une crise d’angoisse, comme s’il ne pouvait plus respirer »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner est bel et bien humain. C’est en tout cas ce que beau­coup ont dû se dire après que l’Italien ait perdu la deuxième manche contre Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome ce vendredi soir.

Pas loin d’être mené 4–0 dans ce set fina­le­ment perdu 7 jeux à 5, l’Italien est apparu à plusieurs reprises tota­le­ment essoufflé, comme si la cadence imposée par le Russe addi­tionnée à l’en­chaî­ne­ment des tour­nois et des matchs étaient en train de le rattraper. 

Un constat balayé quelques minutes après un break du numéro 1 mondial réalisé au début du troi­sième set dans un match fina­le­ment inter­rompu par la pluie et reporté à ce samedi après‐midi (4−2 pour dans l’Italien).

Mais pour Flavia Pennetta, aux commen­taires du match sur la télé­vi­sion italienne, le coup de mou de Sinner serait lié à une sorte de crise d’an­goisse. Et à en juger par les images ci‐dessous, diffi­cile de lui donner tort :

« À mon avis, on aurait dit que Jannik faisait une crise d’angoisse, comme s’il ne pouvait plus respirer. Mais il a réussi à se calmer. C’est arrivé pour la première fois lors de l’Open d’Australie 2025 et il ne savait pas comment y faire face. Peut‐être qu’aujourd’hui, il est capable de recon­naître quand ces moments surviennent », a déclaré la lauréate de l’US Open 2015. 

Publié le samedi 16 mai 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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