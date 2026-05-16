Jannik Sinner est bel et bien humain. C’est en tout cas ce que beaucoup ont dû se dire après que l’Italien ait perdu la deuxième manche contre Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome ce vendredi soir.
Pas loin d’être mené 4–0 dans ce set finalement perdu 7 jeux à 5, l’Italien est apparu à plusieurs reprises totalement essoufflé, comme si la cadence imposée par le Russe additionnée à l’enchaînement des tournois et des matchs étaient en train de le rattraper.
Un constat balayé quelques minutes après un break du numéro 1 mondial réalisé au début du troisième set dans un match finalement interrompu par la pluie et reporté à ce samedi après‐midi (4−2 pour dans l’Italien).
Mais pour Flavia Pennetta, aux commentaires du match sur la télévision italienne, le coup de mou de Sinner serait lié à une sorte de crise d’angoisse. Et à en juger par les images ci‐dessous, difficile de lui donner tort :
e comunque ha molto senso, non è affanno da corsa questo ❤️🩹 pic.twitter.com/yFpNYhb9Zy https://t.co/zFzOtLcJT0— carmen🌙🪩ིྀ (@_supercutofus) May 15, 2026
« À mon avis, on aurait dit que Jannik faisait une crise d’angoisse, comme s’il ne pouvait plus respirer. Mais il a réussi à se calmer. C’est arrivé pour la première fois lors de l’Open d’Australie 2025 et il ne savait pas comment y faire face. Peut‐être qu’aujourd’hui, il est capable de reconnaître quand ces moments surviennent », a déclaré la lauréate de l’US Open 2015.
Publié le samedi 16 mai 2026 à 08:40