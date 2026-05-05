L’Italien réalise une belle saison et sur terre son jeu peut faire très mal. Puncheur, doté d’un gros coup droit et d’un grand coeur comme l’a prouvé sa demi‐finale à Munich, Flavio ne veut surtout pas brûler les étapes car il sait que la route est longue.

« Je me sens à l’aise, mais c’est aussi quelque chose de nouveau. Je dois faire la distinc­tion : d’un côté, c’est bien, et de l’autre, je dois conti­nuer à travailler car être numéro 12 mondial n’est pas une fin en soi, mais un point de départ. Je dois surtout rester humble et ne pas me fixer de limites. Déjà à Rome, j’ai­me­rais conti­nuer à démon­trer que je peux être régu­lier tout au long de l’année »

A Rome, porté par son public, Flavio peut faire un coup et peut‐être bien plus…