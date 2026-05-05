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Flavio Cobolli ne s’en­flamme pas : « Je dois surtout rester humble »

Par
Laurent Trupiano
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L’Italien réalise une belle saison et sur terre son jeu peut faire très mal. Puncheur, doté d’un gros coup droit et d’un grand coeur comme l’a prouvé sa demi‐finale à Munich, Flavio ne veut surtout pas brûler les étapes car il sait que la route est longue.

« Je me sens à l’aise, mais c’est aussi quelque chose de nouveau. Je dois faire la distinc­tion : d’un côté, c’est bien, et de l’autre, je dois conti­nuer à travailler car être numéro 12 mondial n’est pas une fin en soi, mais un point de départ. Je dois surtout rester humble et ne pas me fixer de limites. Déjà à Rome, j’ai­me­rais conti­nuer à démon­trer que je peux être régu­lier tout au long de l’année »

A Rome, porté par son public, Flavio peut faire un coup et peut‐être bien plus…

Publié le mardi 5 mai 2026 à 11:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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