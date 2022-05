Tombeur de Dominic Thiem (6–4, 7–6) ce lundi, au premier tour du Masters 1000 de Rome devant à un public acquis à sa cause, Fabio Fognini a fait le boulot mais sa moti­va­tion semble de plus en plus rare­ment au rendez‐vous.

56e mondial cette semaine, l’Italien a reconnu après la rencontre qu’il avait envie de revenir au sein du top 20. Car en cas de chute plus sévère au clas­se­ment, Fabio pour­rait bien se retrouver dans une posi­tion déli­cate. « J’ai 35 ans, je suis désolé parce que j’ai­me­rais revenir dans le top 20, mais je suis conscient que la vie continue. Jouer des gros tour­nois est ma prio­rité, aussi parce que lorsque je perdrai mon clas­se­ment, je ne sais pas si j’au­rais l’hu­mi­lité de repartir sur des Challengers. »