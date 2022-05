Forcément déçu de sa pres­ta­tion en dents de scie face à son jeune compa­triote Jannik Sinner au deuxième tour du Masters 1000 romain (défaite 2–6, 6–3, 3–6), Fabio Fognini s’en voulait surtout d’avoir tota­le­ment manqué son jeu de service dans le huitième jeu du troi­sième set alors qu’il venait juste­ment de débreaker devant un stade chaud bouillant.

« Je suis énervé parce que je lui donne le match sur un jeu de merde à 4–3 dans le troi­sième set, mais content parce qu’à 35 ans je suis encore là pour le jouer. Tant que je suis énervé à propos d’une défaite, ce sera une bonne chose », a déclaré l’Italien avant de revenir sur l’am­biance parti­cu­lière entre une partie du public qui soute­nait Sinner et l’autre Fognini. « Certains ont applaudi le plus vieux, d’autres le plus jeune, tandis que certains avaient bu un peu trop de bières comme d’ha­bi­tude. On ne sait jamais à quoi s’at­tendre avec le public romain. » Un peu comme avec Fabio…