Même si tous les espoirs sont permis pour Fonseca, les résul­tats ne sont pas toujours au rdv et Joao sait que la route sera longue sans que le résultat final soit tota­le­ment garanti. C’est d« autant plus vrai que malgré tout, Joao semble assez fragile physi­que­ment, qu’il devra s’af­fûter comme l’a fait derniè­re­ment Arthur Fils.

« Au début, c’était une folie pour moi, vrai­ment. C’était diffé­rent. Je ressen­tais la pres­sion des gens, toutes les attentes, j’avais l’im­pres­sion que les gens pensaient que j’al­lais être le prochain Roger Federer, presque du jour au lende­main. Les choses ne fonc­tionnent pas comme ça. J’essayais de comprendre tout cela, mais c’était diffi­cile. Maintenant, je crois que je comprends que je joue juste pour moi, que je ne dois rien aux gens et que je ne joue pas pour eux, mais pour moi ».