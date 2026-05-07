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Fonseca est réaliste : « Au début, c’était une folie pour moi, les gens pensaient que j’al­lais être le prochain Roger Federer, presque du jour au lende­main. Les choses ne fonc­tionnent pas comme ça »

Par
Jean Muller
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Même si tous les espoirs sont permis pour Fonseca, les résul­tats ne sont pas toujours au rdv et Joao sait que la route sera longue sans que le résultat final soit tota­le­ment garanti. C’est d« autant plus vrai que malgré tout, Joao semble assez fragile physi­que­ment, qu’il devra s’af­fûter comme l’a fait derniè­re­ment Arthur Fils.

« Au début, c’était une folie pour moi, vrai­ment. C’était diffé­rent. Je ressen­tais la pres­sion des gens, toutes les attentes, j’avais l’im­pres­sion que les gens pensaient que j’al­lais être le prochain Roger Federer, presque du jour au lende­main. Les choses ne fonc­tionnent pas comme ça. J’essayais de comprendre tout cela, mais c’était diffi­cile. Maintenant, je crois que je comprends que je joue juste pour moi, que je ne dois rien aux gens et que je ne joue pas pour eux, mais pour moi ».

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 09:47

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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