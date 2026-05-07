Même si tous les espoirs sont permis pour Fonseca, les résultats ne sont pas toujours au rdv et Joao sait que la route sera longue sans que le résultat final soit totalement garanti. C’est d« autant plus vrai que malgré tout, Joao semble assez fragile physiquement, qu’il devra s’affûter comme l’a fait dernièrement Arthur Fils.
« Au début, c’était une folie pour moi, vraiment. C’était différent. Je ressentais la pression des gens, toutes les attentes, j’avais l’impression que les gens pensaient que j’allais être le prochain Roger Federer, presque du jour au lendemain. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. J’essayais de comprendre tout cela, mais c’était difficile. Maintenant, je crois que je comprends que je joue juste pour moi, que je ne dois rien aux gens et que je ne joue pas pour eux, mais pour moi ».
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 09:47