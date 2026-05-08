Demi‐finaliste surprise à Madrid, le Belge Alexander Blockx a impressionné de nombreux observateurs, et notamment Frédéric Verdier.
Lors de la dernière émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste a encensé le jeune joueur de 21 ans, déjà 36e mondial.
🤯 “Il ne manque rien à Alexander Blockx. Il a tout : le coup droit next‐gen, le physique, une excellente mobilité et une grande maturité pour un joueur de 21 ans. Il peut se permettre de rêver d’un bon classement.”— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 8, 2026
🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/8cqlDV3rwk
« Pour moi, Alexander Blockx, il ne lui manque rien. Alors, ça ne veut pas dire qu’il sera numéro un mondial, évidemment, mais il n’y a pas, aujourd’hui, je trouve, de facteur limitant au fait que Blockx puisse rêver à intégrer un très bon classement. On ne peut pas parler de top 10 ou 20, il n’y a pas de limite. C’est d’abord un très bon serveur, il va encore s’améliorer sur ce coup‐là, parce qu’il est grand. Il a un revers qui est très bon, et il a le coup droit next‐gen qu’il faut, un vrai bombardier. Je trouve que physiquement, c’est très intéressant, parce qu’il est à la fois fort physiquement, puissant, mais il bouge très bien. Il est assez véloce. Goffin, c’était phénoménal, mais un mec qui bouge bien comme lui en étant bien plus grand, c’est dingue. Je noterais aussi une chose, la maturité chez ce garçon qui vient d’avoir 21 ans. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 15:10