Demi‐finaliste surprise à Madrid, le Belge Alexander Blockx a impres­sionné de nombreux obser­va­teurs, et notam­ment Frédéric Verdier.

Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste a encensé le jeune joueur de 21 ans, déjà 36e mondial.

🤯 “Il ne manque rien à Alexander Blockx. Il a tout : le coup droit next‐gen, le physique, une excel­lente mobi­lité et une grande matu­rité pour un joueur de 21 ans. Il peut se permettre de rêver d’un bon clas­se­ment.”



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/8cqlDV3rwk — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 8, 2026

« Pour moi, Alexander Blockx, il ne lui manque rien. Alors, ça ne veut pas dire qu’il sera numéro un mondial, évidem­ment, mais il n’y a pas, aujourd’hui, je trouve, de facteur limi­tant au fait que Blockx puisse rêver à inté­grer un très bon clas­se­ment. On ne peut pas parler de top 10 ou 20, il n’y a pas de limite. C’est d’abord un très bon serveur, il va encore s’amé­liorer sur ce coup‐là, parce qu’il est grand. Il a un revers qui est très bon, et il a le coup droit next‐gen qu’il faut, un vrai bombar­dier. Je trouve que physi­que­ment, c’est très inté­res­sant, parce qu’il est à la fois fort physi­que­ment, puis­sant, mais il bouge très bien. Il est assez véloce. Goffin, c’était phéno­ménal, mais un mec qui bouge bien comme lui en étant bien plus grand, c’est dingue. Je note­rais aussi une chose, la matu­rité chez ce garçon qui vient d’avoir 21 ans. »