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Frédéric Verdier sur une pépite du circuit : « Pour moi, il ne lui manque rien. Il a tout : le coup droit next‐gen, le physique, une excel­lente mobi­lité et une grande matu­rité pour un joueur de 21 ans »

Par
Baptiste Mulatier
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Demi‐finaliste surprise à Madrid, le Belge Alexander Blockx a impres­sionné de nombreux obser­va­teurs, et notam­ment Frédéric Verdier. 

Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste a encensé le jeune joueur de 21 ans, déjà 36e mondial. 

« Pour moi, Alexander Blockx, il ne lui manque rien. Alors, ça ne veut pas dire qu’il sera numéro un mondial, évidem­ment, mais il n’y a pas, aujourd’hui, je trouve, de facteur limi­tant au fait que Blockx puisse rêver à inté­grer un très bon clas­se­ment. On ne peut pas parler de top 10 ou 20, il n’y a pas de limite. C’est d’abord un très bon serveur, il va encore s’amé­liorer sur ce coup‐là, parce qu’il est grand. Il a un revers qui est très bon, et il a le coup droit next‐gen qu’il faut, un vrai bombar­dier. Je trouve que physi­que­ment, c’est très inté­res­sant, parce qu’il est à la fois fort physi­que­ment, puis­sant, mais il bouge très bien. Il est assez véloce. Goffin, c’était phéno­ménal, mais un mec qui bouge bien comme lui en étant bien plus grand, c’est dingue. Je note­rais aussi une chose, la matu­rité chez ce garçon qui vient d’avoir 21 ans. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 15:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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