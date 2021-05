Taylor Fritz s’est donc donné le droit d’aller défier Novak Djokovic en domi­nant Dan Evans (6–3, 6–2). L’Américain est main­te­nant remonté comme une pendule pour tenter d’ou­blier le fameux duel de Melbourne face au Serbe au 3ème tour : « Je ferai de mon mieux. Nous nous sommes joués deux fois en 2019 sur terre battue, et j’ai subi de lourdes défaites. Mais je pense surtout que grâce à l’ex­pé­rience de Melbourne, je serai mieux préparé. Ce match au final me donne de la confiance, je sais que je peux me battre et réussir un coup »