S’il ne les a pas cités, on devine que pour l’analyste tennis Gill Gross, travaillant pour Tennis Channel ainsi que pour l’US Open, les deux immenses favoris à Roland‐Garros (25 mai au 8 juin) seront Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, fina­listes à Rome.

Nobody is gonna call Roland Garros “open” on the men’s side this year, right ?



There are two names who I’ll consider picking to win. Everybody else falls under “surpri­sing” at this point.