Alors que Jannik Sinner avait prévu, après trois mois de suspen­sion, de jouer le Masters 1000 de Rome (7 au 18 mai) et l’ATP 500 d’Hambourg (18 au 24 mai) avant Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), son parcours en Italie pour­rait bien le pousser à changer ses plans.

« Je me demande quel est le seuil à partir duquel Sinner jouera à Hambourg ? Je pense que s’il remporte un match de plus à Rome, il se reti­rera du tournoi d’Hambourg et se rendra direc­te­ment à Paris », estime l’ana­lyste tennis Gill Gross, travaillant pour Tennis Channel ainsi que pour l’US Open.

