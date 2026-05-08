Discret depuis le début de saison, Giovanni a perdu son coach Roig de façon brutale et pas très gracieuse. En effet, le proche de Rafa Nadal entraine Swiatek après avoir lpaché le trico­lore sans le prévenir direc­te­ment, une vraie preuve de courage. Francis a été remplacé par Greg Rusedski qui a toujours été un vrai atta­quant. Ce choix n’est donc pas anodin et le chan­tier a déjà pour changer le jeu du Tricolore comme Giovanni l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« On a la même vision de mon jeu. L’idée, c’est d’être offensif, on a beau­coup travaillé les volées, mes tran­si­tions vers l’avant. C’est un peu l’ob­jectif sur terre battue, parce que c’est une surface qui est assez lente : il faut trouver un moyen pour gagner les matches, gagner les points en raccour­cis­sant les échanges. Après c’est sûr qu’il me demande à chaque fois de faire du service‐volée, moi je ne suis pas trop d’accord »