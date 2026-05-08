Discret depuis le début de saison, Giovanni a perdu son coach Roig de façon brutale et pas très gracieuse. En effet, le proche de Rafa Nadal entraine Swiatek après avoir lpaché le tricolore sans le prévenir directement, une vraie preuve de courage. Francis a été remplacé par Greg Rusedski qui a toujours été un vrai attaquant. Ce choix n’est donc pas anodin et le chantier a déjà pour changer le jeu du Tricolore comme Giovanni l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.
« On a la même vision de mon jeu. L’idée, c’est d’être offensif, on a beaucoup travaillé les volées, mes transitions vers l’avant. C’est un peu l’objectif sur terre battue, parce que c’est une surface qui est assez lente : il faut trouver un moyen pour gagner les matches, gagner les points en raccourcissant les échanges. Après c’est sûr qu’il me demande à chaque fois de faire du service‐volée, moi je ne suis pas trop d’accord »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 18:40