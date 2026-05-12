Vainqueur de ses 25 derniers matchs et des cinq derniers Masters 1000, Jannik Sinner vise à Rome, dans son pays, le dernier titre qui manque à son palmarès dans cette catégorie de tournoi.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial et actuel coach de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, s’est montré particulièrement impressionné par le niveau affiché par l’Italien, tout en expliquant la stratégie qu’il faudrait adopter pour espérer le faire tomber.
« Sinner est vraiment, vraiment en forme. On dirait qu’il se démarque un peu du peloton. Je l’ai observé à l’entraînement. Il est super motivé. Il est impressionnant. Et je pense que pour battre quelqu’un comme Sinner, il faut faire quelque chose de différent. Il faut être prêt à servir et à monter au filet. Il faut monter au filet. Il faut le faire sortir de sa zone. Si vous essayez de jouer son jeu, vous pouvez oublier. »
Publié le mardi 12 mai 2026 à 13:54