Vainqueur de ses 25 derniers matchs et des cinq derniers Masters 1000, Jannik Sinner vise à Rome, dans son pays, le dernier titre qui manque à son palmarès dans cette caté­gorie de tournoi.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial et actuel coach de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, s’est montré parti­cu­liè­re­ment impres­sionné par le niveau affiché par l’Italien, tout en expli­quant la stra­tégie qu’il faudrait adopter pour espérer le faire tomber.

« Sinner est vrai­ment, vrai­ment en forme. On dirait qu’il se démarque un peu du peloton. Je l’ai observé à l’entraînement. Il est super motivé. Il est impres­sion­nant. Et je pense que pour battre quelqu’un comme Sinner, il faut faire quelque chose de diffé­rent. Il faut être prêt à servir et à monter au filet. Il faut monter au filet. Il faut le faire sortir de sa zone. Si vous essayez de jouer son jeu, vous pouvez oublier. »