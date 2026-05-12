Accueil ATP ATP - Rome

Greg Rusedski : « J’ai observé Jannik Sinner à l’en­traî­ne­ment et j’ai remarqué quelque chose »

Par
Baptiste Mulatier
-
946

Vainqueur de ses 25 derniers matchs et des cinq derniers Masters 1000, Jannik Sinner vise à Rome, dans son pays, le dernier titre qui manque à son palmarès dans cette caté­gorie de tournoi. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial et actuel coach de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, s’est montré parti­cu­liè­re­ment impres­sionné par le niveau affiché par l’Italien, tout en expli­quant la stra­tégie qu’il faudrait adopter pour espérer le faire tomber.

« Sinner est vrai­ment, vrai­ment en forme. On dirait qu’il se démarque un peu du peloton. Je l’ai observé à l’entraînement. Il est super motivé. Il est impres­sion­nant. Et je pense que pour battre quelqu’un comme Sinner, il faut faire quelque chose de diffé­rent. Il faut être prêt à servir et à monter au filet. Il faut monter au filet. Il faut le faire sortir de sa zone. Si vous essayez de jouer son jeu, vous pouvez oublier. »

Publié le mardi 12 mai 2026 à 13:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥