Vainqueur des cinq derniers Masters 1000, en ne concé­dant que deux petits sets, Jannik Sinner a égale­ment remporté ses 24 derniers matchs. En l’ab­sence de son rival, Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial fait office d’im­mense favori à Rome et surtout à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial et actuel coach de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, s’est exprimé sur la domi­na­tion de l’Italien.

« Certains parlent de la domi­na­tion de Sinner en se demandent si c’est mauvais pour le tennis. Beaucoup de gens en parlent sur les réseaux sociaux ou dans les podcasts. Je trouve ce qu’il accom­plit tout à fait incroyable. Il a remporté les cinq derniers Masters 1000, il n’a prati­que­ment pas concédé de set et il vient main­te­nant à Rome pour remporter le dernier tournoi de cette caté­gorie qui manque à son palmarès. Donc person­nel­le­ment, j’adore voir ce qu’il fait. Il joue tout simple­ment du tennis de haut niveau. »