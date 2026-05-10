Vainqueur des cinq derniers Masters 1000, en ne concédant que deux petits sets, Jannik Sinner a également remporté ses 24 derniers matchs. En l’absence de son rival, Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial fait office d’immense favori à Rome et surtout à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial et actuel coach de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, s’est exprimé sur la domination de l’Italien.
« Certains parlent de la domination de Sinner en se demandent si c’est mauvais pour le tennis. Beaucoup de gens en parlent sur les réseaux sociaux ou dans les podcasts. Je trouve ce qu’il accomplit tout à fait incroyable. Il a remporté les cinq derniers Masters 1000, il n’a pratiquement pas concédé de set et il vient maintenant à Rome pour remporter le dernier tournoi de cette catégorie qui manque à son palmarès. Donc personnellement, j’adore voir ce qu’il fait. Il joue tout simplement du tennis de haut niveau. »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 14:48