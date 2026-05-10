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Greg Rusedski sur Jannik Sinner : « Je vois beau­coup de gens se demander si sa domi­na­tion est mauvaise pour le tennis… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Vainqueur des cinq derniers Masters 1000, en ne concé­dant que deux petits sets, Jannik Sinner a égale­ment remporté ses 24 derniers matchs. En l’ab­sence de son rival, Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial fait office d’im­mense favori à Rome et surtout à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial et actuel coach de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, s’est exprimé sur la domi­na­tion de l’Italien. 

« Certains parlent de la domi­na­tion de Sinner en se demandent si c’est mauvais pour le tennis. Beaucoup de gens en parlent sur les réseaux sociaux ou dans les podcasts. Je trouve ce qu’il accom­plit tout à fait incroyable. Il a remporté les cinq derniers Masters 1000, il n’a prati­que­ment pas concédé de set et il vient main­te­nant à Rome pour remporter le dernier tournoi de cette caté­gorie qui manque à son palmarès. Donc person­nel­le­ment, j’adore voir ce qu’il fait. Il joue tout simple­ment du tennis de haut niveau. »

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 14:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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