Alors que le jour­na­liste de Winamax Benoit Maylin parta­geait son coup de gueule sur le nouveau format des Masters 1000 (Rome, par exemple, se joue désor­mais sur douze jours), le joueur fran­çais Grégoire Barrère a exprimé son désac­cord en appor­tant des arguments.

« Ça donne l’op­por­tu­nité à plus de joueurs de jouer les Masters 1000. C’est aussi plus d’argent pour les joueurs et surtout ceux en quali­fi­ca­tions qui ne pouvaient pas jouer ces tour­nois avant. Oui, ce n’est pas parfait mais les courts annexes sont tous complets. Le problème vient surtout du prix des centraux. Il y a beau­coup de choses à revoir mais globa­le­ment les joueurs au delà de la 45e place mondiale sont contents de pouvoir jouer ces tour­nois avec le prize money qui va avec. C’est triste de voir les gros courts vides mais bon vu les prix, ce n’est pas éton­nant », a expliqué le 63e mondial.

Chacun se fera son avis, mais en atten­dant il faut attendre samedi pour assister aux demi‐finales à Rome : Ruud – Rome (qui n’ont pas joué depuis mercredi…) et Medvedev – Tsitsipas (qui ont eux disputé leurs quarts de finale jeudi).