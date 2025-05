Vainqueur de Stefanos Tsitsipas pour la quatrième fois en autant de confron­ta­tions, Arthur Fils est passé par plusieurs phases, lors de ce troi­sième tour du Masters 1000 de Rome. Un temps sevré de solu­tions, le numéro 1 fran­çais a par la suite déroulé, avec un coup droit toujours aussi dévas­ta­teur (6−2, 4–6, 2–6).

Après le match, le ton est monté entre les deux joueurs. Lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet, le Grec a eu une expli­ca­tion assez musclée avec le 14e joueur mondial.

