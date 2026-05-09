Arthur Fils inquiète forte­ment à deux semaines du début de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Le Français a été contraint d’aban­donner lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, alors qu’il était mené 4–0 par le qualifié italien Andrea Pellegrino (155e mondial) et qu’il avait pris un temps mort médical.

Revenu de sa grave bles­sure au dos début février, l’ac­tuel 17e mondial a beau­coup enchaîné depuis, et subi un premier coup d’arrêt.

Croisons les doigts pour que cela ne soit pas sérieux et juste de la préven­tion !



Arthur Fils aban­donne à 4–0 au premier set pour Andrea Pellegrino, au deuxième tour du Masters de Rome. pic.twitter.com/aqv8asLZuf — Tennis Legend (@TennisLegende) May 9, 2026

Espérons que ce ne soit rien de grave pour Arthur Fils…