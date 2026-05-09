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Grosse inquié­tude pour Arthur Fils à deux semaines de Roland‐Garros

Par
Baptiste Mulatier
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Arthur Fils inquiète forte­ment à deux semaines du début de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Le Français a été contraint d’aban­donner lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, alors qu’il était mené 4–0 par le qualifié italien Andrea Pellegrino (155e mondial) et qu’il avait pris un temps mort médical.

Revenu de sa grave bles­sure au dos début février, l’ac­tuel 17e mondial a beau­coup enchaîné depuis, et subi un premier coup d’arrêt. 

Espérons que ce ne soit rien de grave pour Arthur Fils…

Publié le samedi 9 mai 2026 à 22:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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