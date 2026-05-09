Arthur Fils inquiète fortement à deux semaines du début de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Le Français a été contraint d’abandonner lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, alors qu’il était mené 4–0 par le qualifié italien Andrea Pellegrino (155e mondial) et qu’il avait pris un temps mort médical.
Revenu de sa grave blessure au dos début février, l’actuel 17e mondial a beaucoup enchaîné depuis, et subi un premier coup d’arrêt.
Croisons les doigts pour que cela ne soit pas sérieux et juste de la prévention !— Tennis Legend (@TennisLegende) May 9, 2026
Arthur Fils abandonne à 4–0 au premier set pour Andrea Pellegrino, au deuxième tour du Masters de Rome. pic.twitter.com/aqv8asLZuf
Espérons que ce ne soit rien de grave pour Arthur Fils…
Publié le samedi 9 mai 2026 à 22:03