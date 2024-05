Pas encore très convain­cant depuis le début de la saison sur terre battue, Holger Rune n’a pas rassuré à Madrid en se faisant sortir par Tallon Griekspoor dès son deuxième match.

Le jeune Danois a lui‐même admis qu’il devait rajouter encore plus de vitesse à son jeu afin de retrouver son meilleur niveau.

La bonne nouvelle pour lui est peut‐être le fait qu’il se sente à Rome mieux que nulle part ailleurs (et notam­ment bien mieux qu’à Madrid), comme il l’a déclaré à Sky Sport.

« A Madrid, les terrains étaient en alti­tude et il faisait très froid. A Rome, cepen­dant, le climat est fantas­tique et ce tournoi est toujours magni­fique. Ce tournoi est toujours incroyable, la nour­ri­ture est incroyable. J’aime tout ici et même le lieu du tirage au sort était incroyable. Physiquement, je vais très bien, je suis aussi rechargé menta­le­ment et je suis prêt à jouer. Je pense que c’est plus facile de jouer à Rome qu’à Madrid. »