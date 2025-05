Surpris par un Corentin Moutet en état de grâce, Holger Rune a pris la porte préma­tu­ré­ment du Masters 1000 de Rome, au troi­sième tour (7−5, 5–7, 7–6).

Une défaite qui fait réflé­chir le 10e joueur mondial. Inscrit à l’ATP 500 d’Hambourg du 17 au 24 mai, afin de terminer sa prépa­ra­tion pour Roland‐Garros, il n’est plus aussi sûr de s’ali­gner sur le tournoi alle­mand. Entre proposer de belles pres­ta­tions, et sortir une nouvelle fois préco­ce­ment, au risque de fragi­liser un peu plus son capital confiance, la situa­tion n’est pas simple.

« Je sentais que je n’étais pas dans la meilleure forme possible en arri­vant à Rome. La situa­tion est ce qu’elle est. Je dois conti­nuer à progresser chaque jour. J’ai vrai­ment hâte d’être à Roland‐Garros. C’est ce qui compte le plus pour moi. Plus de matches, c’est toujours bien, mais pour l’ins­tant, mon cerveau ne pense pas telle­ment à Hambourg, mais plutôt à récu­pérer et à travailler sur les choses que j’ai évaluées avec moi‐même. J’attends avec impa­tience le prochain match, mais je ne peux pas encore dire si ce sera Hambourg ou Roland‐Garros », a souligné le cham­pion de Paris‐Bercy 2022, à la chaîne danoise TV2.