Bousculé par le 63e joueur mondial, Francisco Comesana, pour son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, Holger Rune a fina­le­ment trouvé la solu­tion pour se sortir de ce piège (6−3, 3–6, 4–6).

Interrogé après son match sur le docu­men­taire de Carlos Alcaraz sortie sur Netflix le 23 avril dernier, le 10e joueur mondial s’est montré d’hu­meur taquine avec le quadruple cham­pion en Grand Chelem.

« J’en ai un peu parlé avec lui dans les vestiaires. Je pense que c’est bien pour les fans de tennis de voir plus de choses en coulisses. C’est cool, parce que nous sommes tous humains. Je ne veux pas dire quelque chose de contro­versé, mais j’étais peut‐être un peu plus sérieux que lui chez les juniors (sourire). En juniors, on pouvait voir son poten­tiel, son talent, tout. C’était un joueur extra­or­di­naire et, bien sûr, les Espagnols vivent diffé­rem­ment des Danois. C’est un autre type de carac­tère. On ne ressent pas la même chose tous les jours, on n’a pas la même moti­va­tion tous les jours. Il y a des jours où vous creusez un peu plus et où vous trouvez plus d’énergie. Certains jours, c’est plus facile, mais cela fait partie de la vie », a souligné le Danois, dans des propos rapportés par Tennis.com.