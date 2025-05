Venu à bout de Francisco Comesana (63e à l’ATP) en trois sets (3−6, 6–3, 6–4) lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, Holger Rune n’a pas pu s’empêcher d’ex­primer sa décep­tion en inter­view d’après match, quant à la qualité d’un des trois nouveaux courts en terre battue, nommé la SuperTennis Arena. Une opinion partagée par Coco Gauff.

🇩🇰🗣️ : Holger Rune after his win today vs Francisco Comesana



“The court in the new SuperTennis Arena is not playable … in Denmark we really know what not really good clay courts look like, trust me”.



[@Stroppa_Del] pic.twitter.com/8zbLj4lr1E