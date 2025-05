Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, l’en­traî­neur de Corentin Moutet, Hugo Guerriero, a tenté d’ex­pli­quer la rela­tion parfois houleuse en match entre son joueur et le public.

« Évidemment que si les choses étaient plus apai­sées, plus calmes, il serait gran­de­ment gagnant. C’est un vrai objectif pour lui de trouver de la stabi­lité émotion­nelle. Ce n’est pas un sujet qu’il méprise. Il jongle avec des hauts et des bas par rapport à ça. Il le sait, parfois ça lui échappe. J’ai une théorie sur pour­quoi ça ne se passe pas très bien parfois avec le public. Quand les gens viennent le voir, ils sont conscients de ce qu’il est capable de donner comme émotions. Il peut mettre les fris­sons à tout le monde. Quand les gens n’ont pas ça, ils tombent dans une frus­tra­tion et le prennent en grippe. À ce moment‐là, la manière dont, lui, le gère, avec ses valeurs, sa personne, le senti­ment d’in­jus­tice qu’il a, ça crée ce qui se passe. »

A noter que Moutet affron­tera son compa­triote Ugo Humbert ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Rome.