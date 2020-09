Battu en trois sets par Denis Shapovalov lors des huitièmes de finale après avoir notamment éliminé Fabio Fognini au tour précédent, Ugo Humbert est revenu dans les colonnes de L’Équipe sur son Masters 1000 de Rome et sur une surface qui ne lui réussissait pas vraiment : « Je prends plus de plaisir. Je n’ai jamais gagné beaucoup de matches sur terre battue. Là, l’état d’esprit était un peu différent. J’étais persuadé que je pouvais aussi gagner des matches sur cette surface, me faire un peu plus confiance et là je me suis éclaté sur ce tournoi. C’est vraiment le point positif », a réagi le Messin qui a intégré le tableau principal du tournoi ATP 500 de Hambourg qui débute ce lundi 21 septembre.