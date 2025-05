Toujours gêné par sa bles­sure à la main gauche, contractée de manière assez impro­bable, Ugo Humbert pour­suit tant bien que mal sa saison sur terre battue.

Battu trois fois en quatre matchs depuis Monte‐Carlo, le numéro 2 fran­çais, 22e mondial, a connu une nouvelle décep­tion pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome.

Alors qu’il était mené 6–3, 4–0, Humbert a en effet été contraint à l’abandon face à son compa­triote, Corentin Moutet, ce vendredi en Italie.

Hué par certains spec­ta­teurs, le joueur de 26 ans a été défendu par l’ex‐61e mondiale, Camille Pin, aux commen­taires du match sur Eurosport.

« C’est un joueur excep­tionnel, ultra fair‐play. Franchement, c’est moche. Mais on ne contrôle pas ce qui se passe dans les gradins. C’est une très belle pres­ta­tion de Corentin Moutet qui était dans son match, concentré. Mais je suis triste pour Ugo, on ne sait pas ce qu’il a. Ce n’est pas agréable de jouer un Masters 1000 en étant autant diminué. Il n’a pas pu performer du tout. Il a commis des fautes surpre­nantes. Il y a quelque chose qui n’al­lait pas. Surtout qu’on s’ap­proche de l’échéance ultime, Roland‐Garros. On espère qu’il se réta­blira vite. »

HUMBERT ABANDONNE ! Mené 6⁄ 3 4–0 par Coco Moutet, Ugo Humbert préfère aban­donner diminué encore à cette main qui lui fait tant tort depuis plusieurs semaines



Moutet s’en va au 3e tour confronté Rune ou Comesana



Par contre le public qui siffle l’abandon de Ugo c’est pas terrible pic.twitter.com/GMfcQho0QX — Jeu Blanc (@JeuBlanc_off) May 9, 2025

Difficile de ne pas être d’ac­cord avec la consultante.