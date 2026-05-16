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« Il n’y a que Medvedev qui peut jouer comme ça. Le pauvre Zverev n’a lui pas compris mais si tu laisses Sinner jouer sur sa ligne de fond de court, t’es mort », estime Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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La bataille faisait rage entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome lorsque la pluie est venue inter­rompre la rencontre, contrai­gnant les orga­ni­sa­teurs à reporter la fin du match à samedi.

Si l’Italien possède un break d’avance dans l’ultime manche et n’est plus qu’à deux petits jeux d’une sixième finale d’affilée en Masters 1000, rien n’est fait d’autant que le numéro 1 mondial a vrai­ment été bous­culé par le Russe dans le deuxième set (6–2, 5–7, 4–2, avan­tage Medvedev dans le septième jeu). 

Lors de l’émission Sans Filet sur Winamax avant la reprise du match, le jour­na­liste Benoît Maylin a tenu à saluer l’intelligence tactique du Russe.

« Il n’y a que Medvedev qui peut jouer comme ça, sans sécu­rité sur terre battue, en renvoyant les boulets de canon de Sinner. De toute façon, si tu laisses Sinner jouer sur sa ligne de fond de court, t’es mort. Le pauvre Zverev n’ar­rive pas à comprendre ça. Medvedev, lui, s’est adapté, il a fait plus d’amortis, ce qui a perturbé le jeu de Sinner. Il recu­lait sur les longs retours de Medvedev, et tout de suite après, Daniil lui faisait une amortie. Sinner a été perturbé. Ce qu’il fait sur le deuxième set est extraordinaire. »

Publié le samedi 16 mai 2026 à 14:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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