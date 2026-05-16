La bataille faisait rage entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome lorsque la pluie est venue inter­rompre la rencontre, contrai­gnant les orga­ni­sa­teurs à reporter la fin du match à samedi.

Si l’Italien possède un break d’avance dans l’ultime manche et n’est plus qu’à deux petits jeux d’une sixième finale d’affilée en Masters 1000, rien n’est fait d’autant que le numéro 1 mondial a vrai­ment été bous­culé par le Russe dans le deuxième set (6–2, 5–7, 4–2, avan­tage Medvedev dans le septième jeu).

Lors de l’émission Sans Filet sur Winamax avant la reprise du match, le jour­na­liste Benoît Maylin a tenu à saluer l’intelligence tactique du Russe.

🤯 “Il n’y a que Medvedev qui peut jouer comme ça. Si tu laisses Sinner jouer sur sa ligne de fond de court, t’es mort. Medvedev s’est adapté, il a fait plus d’amortis, ce qui a perturbé le jeu de Sinner. Ce qu’il fait sur le 2ème set est extra­or­di­naire.”



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« Il n’y a que Medvedev qui peut jouer comme ça, sans sécu­rité sur terre battue, en renvoyant les boulets de canon de Sinner. De toute façon, si tu laisses Sinner jouer sur sa ligne de fond de court, t’es mort. Le pauvre Zverev n’ar­rive pas à comprendre ça. Medvedev, lui, s’est adapté, il a fait plus d’amortis, ce qui a perturbé le jeu de Sinner. Il recu­lait sur les longs retours de Medvedev, et tout de suite après, Daniil lui faisait une amortie. Sinner a été perturbé. Ce qu’il fait sur le deuxième set est extraordinaire. »