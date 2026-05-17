Consultant pour la télé­vi­sion italienne en plus de son rôle de direc­teur du haut niveau au sein de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic a été inter­rogé avant la finale du Masters 1000 de Rome entre le local, Jannik Sinner, et Casper Ruud.

Et pour Ivan, le poids de l’his­toire sera très impor­tant ce dimanche.

Une finale de poids, 50 ans après le titre de Panatta, à domi­cile : quel match cela va‐t‐il être pour le n° 1 ?

Ce ne sera pas un match comme les autres. Le 50e anni­ver­saire, le dernier Masters 1000 qui manque à la collec­tion. De plus, on joue en Italie et s’il est vrai qu’il a déjà gagné à Turin, les Internazionali d’Italia à Rome sont un événe­ment histo­rique et je sais que Jannik y tient énor­mé­ment. Ce dernier sprint pour­rait lui apporter un peu plus de tension. »