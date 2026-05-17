Consultant pour la télévision italienne en plus de son rôle de directeur du haut niveau au sein de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic a été interrogé avant la finale du Masters 1000 de Rome entre le local, Jannik Sinner, et Casper Ruud.
Et pour Ivan, le poids de l’histoire sera très important ce dimanche.
Une finale de poids, 50 ans après le titre de Panatta, à domicile : quel match cela va‐t‐il être pour le n° 1 ?
Ce ne sera pas un match comme les autres. Le 50e anniversaire, le dernier Masters 1000 qui manque à la collection. De plus, on joue en Italie et s’il est vrai qu’il a déjà gagné à Turin, les Internazionali d’Italia à Rome sont un événement historique et je sais que Jannik y tient énormément. Ce dernier sprint pourrait lui apporter un peu plus de tension. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 14:55