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Ivan Ljubicic avant la finale entre Sinner et Ruud : « Ce ne sera pas un match comme les autres »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Consultant pour la télé­vi­sion italienne en plus de son rôle de direc­teur du haut niveau au sein de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic a été inter­rogé avant la finale du Masters 1000 de Rome entre le local, Jannik Sinner, et Casper Ruud.

Et pour Ivan, le poids de l’his­toire sera très impor­tant ce dimanche.

Une finale de poids, 50 ans après le titre de Panatta, à domi­cile : quel match cela va‐t‐il être pour le n° 1 ?
Ce ne sera pas un match comme les autres. Le 50e anni­ver­saire, le dernier Masters 1000 qui manque à la collec­tion. De plus, on joue en Italie et s’il est vrai qu’il a déjà gagné à Turin, les Internazionali d’Italia à Rome sont un événe­ment histo­rique et je sais que Jannik y tient énor­mé­ment. Ce dernier sprint pour­rait lui apporter un peu plus de tension. »

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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