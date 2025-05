Ce vendredi, Jannik Sinner fera son grand retour sur les courts. Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, le numéro un mondial sera opposé à Mariano Navone. Sans aucun doute, son premier match depuis trois moi sera suivi de près par les observateurs.

Son grand ami Jack Draper n’a pas caché son enthou­siasme de revoir le triple cham­pion du Grand Chelem en piste.

« Cette semaine, Sinner sera au centre de l’at­ten­tion, mais je pense que c’est une bonne chose que le numéro un mondial soit de retour sur le circuit Atp. Jannik nous a manqué. C’est le joueur de tennis le plus fort aujourd’hui et je pense que c’était mauvais pour le tennis qu’il ne puisse pas parti­ciper à des tour­nois. Nous savons évidem­ment ce qui s’est passé, mais je suis heureux qu’il soit de retour. Je lui souhaite le meilleur. J’espère que son retour sur les courts se passera bien et qu’il pourra prendre du plaisir à jouer », a déclaré le 5e joueur mondial, dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport.