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Jannik Sinner à Adriano Panatta après sa victoire en finale : « Je ne peux pas dire que je t’ai vu gagner le tournoi il y a 50 ans. Je crois même que mes parents n’étaient pas encore ensemble à l’époque »

Par
Thomas S
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Adriano Panatta, dernier vain­queur italien à Rome en 1976, tient enfin son succes­seur avec Jannik Sinner, 50 ans plus tard.

Vainqueur du Masters 1000 romain, ce dimanche, face à Casper Ruud (6−4, 6–4), le numéro 1 mondial a donc encore écrit l’his­toire du tennis et de son pays. Un honneur pour Jannik qui s’est exprimé à ce sujet lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix. Avec une petite note d’humour. 

« Adriano, après 50 ans, on a enfin ramené un trophée très impor­tant à la maison. Je ne peux pas dire que je t’ai vu le remporter, évidem­ment, parce que j’étais trop jeune. Je crois même que mes parents n’étaient pas encore ensemble à l’époque ! », a lâché avec beau­coup de classe et d’hu­mour Sinner. 

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 20:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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