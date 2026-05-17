Adriano Panatta, dernier vainqueur italien à Rome en 1976, tient enfin son successeur avec Jannik Sinner, 50 ans plus tard.
Vainqueur du Masters 1000 romain, ce dimanche, face à Casper Ruud (6−4, 6–4), le numéro 1 mondial a donc encore écrit l’histoire du tennis et de son pays. Un honneur pour Jannik qui s’est exprimé à ce sujet lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix. Avec une petite note d’humour.
🦊: “Adriano, after 50 years we brought a very important trophy home. I can’t say I watched you win it obviously because I was too young. I don’t think my parents even were together at the time!”— jannik sinner files (@jannik_files) May 17, 2026
😭 pic.twitter.com/DAhXLeojRu
« Adriano, après 50 ans, on a enfin ramené un trophée très important à la maison. Je ne peux pas dire que je t’ai vu le remporter, évidemment, parce que j’étais trop jeune. Je crois même que mes parents n’étaient pas encore ensemble à l’époque ! », a lâché avec beaucoup de classe et d’humour Sinner.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 20:20