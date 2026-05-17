Adriano Panatta, dernier vain­queur italien à Rome en 1976, tient enfin son succes­seur avec Jannik Sinner, 50 ans plus tard.

Vainqueur du Masters 1000 romain, ce dimanche, face à Casper Ruud (6−4, 6–4), le numéro 1 mondial a donc encore écrit l’his­toire du tennis et de son pays. Un honneur pour Jannik qui s’est exprimé à ce sujet lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix. Avec une petite note d’humour.

🦊: “Adriano, after 50 years we brought a very impor­tant trophy home. I can’t say I watched you win it obviously because I was too young. I don’t think my parents even were toge­ther at the time!”



😭 pic.twitter.com/DAhXLeojRu — jannik sinner files (@jannik_files) May 17, 2026

« Adriano, après 50 ans, on a enfin ramené un trophée très impor­tant à la maison. Je ne peux pas dire que je t’ai vu le remporter, évidem­ment, parce que j’étais trop jeune. Je crois même que mes parents n’étaient pas encore ensemble à l’époque ! », a lâché avec beau­coup de classe et d’hu­mour Sinner.