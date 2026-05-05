Après être devenu le premier joueur de l’his­toire à remporter cinq Masters 1000 d’af­filée, suite à son sacre à Madrid, Jannik Sinner pour­rait une nouvelle fois effacer Roger Federer, Rafael Nadal et, surtout, Novak Djokovic des tablettes.

Alors que le record de victoires d’af­filée en Masters 1000 est toujours détenu par Djokovic (31) devant Federer (29), l’ac­tuel numéro 1 mondial en compte désor­mais 28. Quatre succès que l’Italien devrait faci­le­ment assurer sur le tournoi de Rome, qui débute ce mercredi.

C’est en tout cas l’avis du jour­na­liste de Tennis Channel, Steve Weissman, et de l’an­cien joueur améri­cain, Sam Querrey, tous deux présents sur le podcast, Nothing Major,

« Il va le dépasser. Il lui faut quatre victoires à Rome – le tableau a été dévoilé – et il pour­rait affronter Djokovic en finale, puisque ce dernier se trouve dans la même moitié du tableau que Zverev. C’est de loin le meilleur joueur du monde, il a remporté 23 matchs d’affilée au total, et 28 en Masters 1000. En l’absence de Carlos Alcaraz, qui va le battre ? Je ne vois personne capable de battre ce gars à Rome. Il a atteint la finale l’année dernière alors qu’il n’avait pas joué un match depuis trois mois et s’est incliné face à Carlos Alcaraz, qui n’est pas là. Je pense qu’il va le dépasser et qu’il pour­rait alors le devancer pendant un certain temps. Je pense que ça pour­rait durer un moment », a déclaré Weissman avant l’ap­pro­ba­tion de l’ex‐9e mondial. « Je pense la même chose. Sinner pour­rait même atteindre les 40 victoires d’affilée. »