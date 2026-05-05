Après être devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 d’affilée, suite à son sacre à Madrid, Jannik Sinner pourrait une nouvelle fois effacer Roger Federer, Rafael Nadal et, surtout, Novak Djokovic des tablettes.
Alors que le record de victoires d’affilée en Masters 1000 est toujours détenu par Djokovic (31) devant Federer (29), l’actuel numéro 1 mondial en compte désormais 28. Quatre succès que l’Italien devrait facilement assurer sur le tournoi de Rome, qui débute ce mercredi.
C’est en tout cas l’avis du journaliste de Tennis Channel, Steve Weissman, et de l’ancien joueur américain, Sam Querrey, tous deux présents sur le podcast, Nothing Major,
« Il va le dépasser. Il lui faut quatre victoires à Rome – le tableau a été dévoilé – et il pourrait affronter Djokovic en finale, puisque ce dernier se trouve dans la même moitié du tableau que Zverev. C’est de loin le meilleur joueur du monde, il a remporté 23 matchs d’affilée au total, et 28 en Masters 1000. En l’absence de Carlos Alcaraz, qui va le battre ? Je ne vois personne capable de battre ce gars à Rome. Il a atteint la finale l’année dernière alors qu’il n’avait pas joué un match depuis trois mois et s’est incliné face à Carlos Alcaraz, qui n’est pas là. Je pense qu’il va le dépasser et qu’il pourrait alors le devancer pendant un certain temps. Je pense que ça pourrait durer un moment », a déclaré Weissman avant l’approbation de l’ex‐9e mondial. « Je pense la même chose. Sinner pourrait même atteindre les 40 victoires d’affilée. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 16:40