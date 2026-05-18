Vainqueur de ses 29 derniers matchs et des cinq Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome), Jannik Sinner a désor­mais remporté tous les tour­nois de cette catégorie.

L’Italien peut se tourner vers Roland‐Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, où il sera l’im­mense favori en l’ab­sence de son rival et double tenant du titre, Carlos Alcaraz.

Le numéro 1 mondial a néan­moins expliqué en confé­rence de presse après sa victoire en finale contre Casper Ruud (6−4, 6–4) qu’il avait besoin de quelques jours de repos avant de se rendre à Paris.

« La prio­rité prin­ci­pale est de récu­pérer autant que possible au cours des deux ou trois prochains jours. Je ne m’en­traî­nerai pas beau­coup, c’est sûr, et pas du tout de tennis. Pour le physique, on verra. Je veux aussi passer un peu de temps avec ma famille. Je vais m’éloi­gner du tennis, puis à partir de jeudi, je pense que je serai à Paris. Je me prépa­rerai et on verra comment ça se passe. Maintenant, c’est impor­tant de se reposer. »