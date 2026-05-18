Vainqueur de ses 29 derniers matchs et des cinq Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome), Jannik Sinner a désormais remporté tous les tournois de cette catégorie.
L’Italien peut se tourner vers Roland‐Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, où il sera l’immense favori en l’absence de son rival et double tenant du titre, Carlos Alcaraz.
Le numéro 1 mondial a néanmoins expliqué en conférence de presse après sa victoire en finale contre Casper Ruud (6−4, 6–4) qu’il avait besoin de quelques jours de repos avant de se rendre à Paris.
« La priorité principale est de récupérer autant que possible au cours des deux ou trois prochains jours. Je ne m’entraînerai pas beaucoup, c’est sûr, et pas du tout de tennis. Pour le physique, on verra. Je veux aussi passer un peu de temps avec ma famille. Je vais m’éloigner du tennis, puis à partir de jeudi, je pense que je serai à Paris. Je me préparerai et on verra comment ça se passe. Maintenant, c’est important de se reposer. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 08:41