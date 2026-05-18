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Jannik Sinner, après son sacre, à une semaine de Roland‐Garros : « Je vais m’éloi­gner du tennis »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de ses 29 derniers matchs et des cinq Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome), Jannik Sinner a désor­mais remporté tous les tour­nois de cette catégorie. 

L’Italien peut se tourner vers Roland‐Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, où il sera l’im­mense favori en l’ab­sence de son rival et double tenant du titre, Carlos Alcaraz. 

Le numéro 1 mondial a néan­moins expliqué en confé­rence de presse après sa victoire en finale contre Casper Ruud (6−4, 6–4) qu’il avait besoin de quelques jours de repos avant de se rendre à Paris. 

« La prio­rité prin­ci­pale est de récu­pérer autant que possible au cours des deux ou trois prochains jours. Je ne m’en­traî­nerai pas beau­coup, c’est sûr, et pas du tout de tennis. Pour le physique, on verra. Je veux aussi passer un peu de temps avec ma famille. Je vais m’éloi­gner du tennis, puis à partir de jeudi, je pense que je serai à Paris. Je me prépa­rerai et on verra comment ça se passe. Maintenant, c’est impor­tant de se reposer. »

Publié le lundi 18 mai 2026 à 08:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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