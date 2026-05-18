Deux semaines après être devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 d’affilée, à Madrid, Jannik Sinner, qui prolonge donc ce record à six, est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à gagner tous les tour­nois de cette caté­gorie (et seule­ment le deuxième à le faire après Novak Djokovic).

Également déten­teur depuis peu du record de victoires consé­cu­tives en Masters 1000 (34 à l’heure actuelle), l’Italien a imité Rafael Nadal en rempor­tant les trois grands tour­nois sur terre battue avant Roland‐Garros (Monte‐Carlo, Madrid et Rome).

De passage dans l’émis­sion « Che Tempo Che Fa » après son sacre histo­rique à domi­cile, l’ac­tuel numéro 1 est néan­moins resté très humble comme à son habitude.

« Ce que Rafa, Roger et Novak ont accompli sur le circuit pendant 15 ans est incroyable. Je ne me mettrai jamais en posi­tion de dire que je suis au même niveau que ce qu’ils ont accompli pendant tant d’années. Ce qu’ils ont fait, et ce que Novak est en train de faire actuel­le­ment, est incroyable. Je suis en train d’écrire ma propre histoire, j’essaie de donner tout ce que j’ai, physi­que­ment et menta­le­ment, j’essaie aussi de trouver la force dans les moments diffi­ciles que j’ai traversés l’année dernière, en début d’année. Ce retour ici à Rome a été très émou­vant. Cette année, je suis arrivé à Rome un peu diffé­rem­ment, avec plus de confiance. Je suis content de ce que je fais, mais main­te­nant, il y a déjà Paris, peut‐être l’objectif de l’année pour moi. Mais pour l’instant, je veux aussi profiter un peu de ma famille », a déclaré Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.