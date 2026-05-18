Deux semaines après être devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 d’affilée, à Madrid, Jannik Sinner, qui prolonge donc ce record à six, est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à gagner tous les tournois de cette catégorie (et seulement le deuxième à le faire après Novak Djokovic).
Également détenteur depuis peu du record de victoires consécutives en Masters 1000 (34 à l’heure actuelle), l’Italien a imité Rafael Nadal en remportant les trois grands tournois sur terre battue avant Roland‐Garros (Monte‐Carlo, Madrid et Rome).
De passage dans l’émission « Che Tempo Che Fa » après son sacre historique à domicile, l’actuel numéro 1 est néanmoins resté très humble comme à son habitude.
« Ce que Rafa, Roger et Novak ont accompli sur le circuit pendant 15 ans est incroyable. Je ne me mettrai jamais en position de dire que je suis au même niveau que ce qu’ils ont accompli pendant tant d’années. Ce qu’ils ont fait, et ce que Novak est en train de faire actuellement, est incroyable. Je suis en train d’écrire ma propre histoire, j’essaie de donner tout ce que j’ai, physiquement et mentalement, j’essaie aussi de trouver la force dans les moments difficiles que j’ai traversés l’année dernière, en début d’année. Ce retour ici à Rome a été très émouvant. Cette année, je suis arrivé à Rome un peu différemment, avec plus de confiance. Je suis content de ce que je fais, mais maintenant, il y a déjà Paris, peut‐être l’objectif de l’année pour moi. Mais pour l’instant, je veux aussi profiter un peu de ma famille », a déclaré Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le lundi 18 mai 2026 à 13:26