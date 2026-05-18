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Jannik Sinner, après son sacre histo­rique : « Je ne dirai jamais que je suis au niveau de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic »

Par
Baptiste Mulatier
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Deux semaines après être devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 d’affilée, à Madrid, Jannik Sinner, qui prolonge donc ce record à six, est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à gagner tous les tour­nois de cette caté­gorie (et seule­ment le deuxième à le faire après Novak Djokovic).

Également déten­teur depuis peu du record de victoires consé­cu­tives en Masters 1000 (34 à l’heure actuelle), l’Italien a imité Rafael Nadal en rempor­tant les trois grands tour­nois sur terre battue avant Roland‐Garros (Monte‐Carlo, Madrid et Rome). 

De passage dans l’émis­sion « Che Tempo Che Fa » après son sacre histo­rique à domi­cile, l’ac­tuel numéro 1 est néan­moins resté très humble comme à son habitude. 

« Ce que Rafa, Roger et Novak ont accompli sur le circuit pendant 15 ans est incroyable. Je ne me mettrai jamais en posi­tion de dire que je suis au même niveau que ce qu’ils ont accompli pendant tant d’années. Ce qu’ils ont fait, et ce que Novak est en train de faire actuel­le­ment, est incroyable. Je suis en train d’écrire ma propre histoire, j’essaie de donner tout ce que j’ai, physi­que­ment et menta­le­ment, j’essaie aussi de trouver la force dans les moments diffi­ciles que j’ai traversés l’année dernière, en début d’année. Ce retour ici à Rome a été très émou­vant. Cette année, je suis arrivé à Rome un peu diffé­rem­ment, avec plus de confiance. Je suis content de ce que je fais, mais main­te­nant, il y a déjà Paris, peut‐être l’objectif de l’année pour moi. Mais pour l’instant, je veux aussi profiter un peu de ma famille », a déclaré Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le lundi 18 mai 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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