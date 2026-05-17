S’il a déjà la plus longue série de victoires en Masters 1000 (33 désormais), Jannik Sinner peut également devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter tous les tournois de cette catégorie, en s’imposant qui plus est à domicile, devant son public.
L’enjeu est énorme pour l’Italien, vainqueur de ses 28 derniers matchs sur le circuit, opposé à Casper Ruud en finale ce dimanche (à 17h).
« Je suis évidemment très heureux. C’est un tournoi très spécial pour moi et pour nous, les Italiens. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau en finale. Mais mentalement, je sais que demain sera un match difficile. Les finales sont toujours très différentes à jouer. Voyons ce qui va se passer », a déclaré le numéro 1 mondial en conférence de presse.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 12:48