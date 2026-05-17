Accueil ATP ATP - Rome

Jannik Sinner, avant de jouer pour l’Histoire contre Casper Ruud : « Mentalement, je sais que ce sera un match difficile »

Par
Baptiste Mulatier
-
920

S’il a déjà la plus longue série de victoires en Masters 1000 (33 désor­mais), Jannik Sinner peut égale­ment devenir le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter tous les tour­nois de cette caté­gorie, en s’im­po­sant qui plus est à domi­cile, devant son public. 

L’enjeu est énorme pour l’Italien, vain­queur de ses 28 derniers matchs sur le circuit, opposé à Casper Ruud en finale ce dimanche (à 17h). 

« Je suis évidem­ment très heureux. C’est un tournoi très spécial pour moi et pour nous, les Italiens. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau en finale. Mais menta­le­ment, je sais que demain sera un match diffi­cile. Les finales sont toujours très diffé­rentes à jouer. Voyons ce qui va se passer », a déclaré le numéro 1 mondial en confé­rence de presse. 

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 12:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥