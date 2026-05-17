S’il a déjà la plus longue série de victoires en Masters 1000 (33 désor­mais), Jannik Sinner peut égale­ment devenir le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter tous les tour­nois de cette caté­gorie, en s’im­po­sant qui plus est à domi­cile, devant son public.

L’enjeu est énorme pour l’Italien, vain­queur de ses 28 derniers matchs sur le circuit, opposé à Casper Ruud en finale ce dimanche (à 17h).

« Je suis évidem­ment très heureux. C’est un tournoi très spécial pour moi et pour nous, les Italiens. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau en finale. Mais menta­le­ment, je sais que demain sera un match diffi­cile. Les finales sont toujours très diffé­rentes à jouer. Voyons ce qui va se passer », a déclaré le numéro 1 mondial en confé­rence de presse.