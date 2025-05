Ce dimanche à 17h en finale du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont affronter pour la 11e fois, l’Espagnol menant 6–4 dans ses face‐à‐face avec l’Italien

Dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, le numéro 1 mondial, qui dispute son premier tournoi depuis son retour de suspen­sion, a expliqué comment il abor­dait ce match.

« Qui est le plus fort entre Alcaraz et moi ? On le saura dimanche, je ne sais pas… Je ne sais même pas où j’en suis. Avec Casper Ruud, j’ai réussi à main­tenir un niveau élevé jusqu’à la fin, aujourd’hui un set et demi. On verra bien, mais cela me fait beau­coup de bien de jouer contre Alcaraz avant deux Grands Chelems impor­tants pour voir où j’en suis. Je pense que nous sommes deux joueurs tota­le­ment diffé­rents. Quand nous jouons l’un contre l’autre, le niveau est très élevé car nous nous pous­sons tous les deux à faire des choses que nous ne faisons pas habi­tuel­le­ment. Mais ce match est un peu diffé­rent pour moi, car je veux juste voir où j’en suis. Mais oui, nos matchs sont toujours spéciaux. Je me souviens de mes moments diffi­ciles, il a eu les siens. Mais il a toujours gagné nos dernières rencontres, donc on verra bien. Je dois réussir à tout mettre en place, sinon avec un joueur comme Carlos, on finit mal. »