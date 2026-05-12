C’est un secret de poli­chi­nelle mais Darren Cahill ne fera pas de vieux os au sein du staff de Jannik Sinner.

Après avoir décidé de rester suite à un pari perdu à Wimbledon contre son propre joueur, qui avait fini par remporter le tournoi, l’en­traî­neur austra­lien a entre­tenu le flou autour de son avenir dans une récente inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.

« Voyons voir… Je ne pensais pas que j’entraînerais Jannik en 2026, et pour­tant je suis là. Pour l’instant, je ne fais aucun pari : mon objectif est de faire le meilleur travail possible pour Sinner et l’équipe cette année. Nous en repar­le­rons à la fin de la saison, comme nous l’avons fait l’année dernière, et nous pren­drons une déci­sion en toute séré­nité », a déclaré celui qui est co‐entraîneur de Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi depuis juin 2022.