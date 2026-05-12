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Jannik Sinner bientôt lâché par son coach ? « Nous en repar­le­rons à la fin de la saison »

Par
Thomas S
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C’est un secret de poli­chi­nelle mais Darren Cahill ne fera pas de vieux os au sein du staff de Jannik Sinner.

Après avoir décidé de rester suite à un pari perdu à Wimbledon contre son propre joueur, qui avait fini par remporter le tournoi, l’en­traî­neur austra­lien a entre­tenu le flou autour de son avenir dans une récente inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.

« Voyons voir… Je ne pensais pas que j’entraînerais Jannik en 2026, et pour­tant je suis là. Pour l’instant, je ne fais aucun pari : mon objectif est de faire le meilleur travail possible pour Sinner et l’équipe cette année. Nous en repar­le­rons à la fin de la saison, comme nous l’avons fait l’année dernière, et nous pren­drons une déci­sion en toute séré­nité », a déclaré celui qui est co‐entraîneur de Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi depuis juin 2022. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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