Les super­la­tifs vont commencer à manquer pour décrire la période que traverse actuel­le­ment Jannik Sinner.

Deux semaines après être devenu le premier joueur de l’his­toire à remporter cinq Masters 1000 d’af­filée, à Madrid, l’Italien, qui prolonge donc ce record à six, est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à triom­pher dans tous les tour­nois de cette caté­gorie (et seule­ment le deuxième à le faire après Novak Djokovic).

Opposé ce dimanche à Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Rome, l’Italien, après un début de match poussif (breaké d’en­trée), s’est très vite repris avant de s’im­poser avec moins d’au­to­rité qu’à l’ac­cou­tumée mais avec beau­coup de calme et de séré­nité : 6–4, 6–4, en 1h45.

Vainqueur d’un 29e match consé­cutif et d’un 34e en Masters 1000 (record absolu), le numéro 1 mondial est égale­ment devenu le deuxième joueur de l’his­toire, après le grand Rafael Nadal, à décro­cher, la même année, les trois Masters 1000 de la saison sur terre battue (Monte‐Carlo, Madrid et, donc, Rome).

Un véri­table exploit quand on sait que l’homme aux 14 Roland‐Garros ne l’a réalisé qu’une seule fois, en 2010.

À exac­te­ment une semaine du début de Roland‐Garros, on ne voit pas ce qui pour­rait empê­cher Jannik Sinner de soulever la Coupe des Mousquetaire le 7 juin prochain.