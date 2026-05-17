Les superlatifs vont commencer à manquer pour décrire la période que traverse actuellement Jannik Sinner.
Deux semaines après être devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 d’affilée, à Madrid, l’Italien, qui prolonge donc ce record à six, est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à triompher dans tous les tournois de cette catégorie (et seulement le deuxième à le faire après Novak Djokovic).
GOLDEN MASTERS AT 24.— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2026
JANNIK SINNER REWRITES TENNIS HISTORY.
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Opposé ce dimanche à Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Rome, l’Italien, après un début de match poussif (breaké d’entrée), s’est très vite repris avant de s’imposer avec moins d’autorité qu’à l’accoutumée mais avec beaucoup de calme et de sérénité : 6–4, 6–4, en 1h45.
Vainqueur d’un 29e match consécutif et d’un 34e en Masters 1000 (record absolu), le numéro 1 mondial est également devenu le deuxième joueur de l’histoire, après le grand Rafael Nadal, à décrocher, la même année, les trois Masters 1000 de la saison sur terre battue (Monte‐Carlo, Madrid et, donc, Rome).
Un véritable exploit quand on sait que l’homme aux 14 Roland‐Garros ne l’a réalisé qu’une seule fois, en 2010.
À exactement une semaine du début de Roland‐Garros, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher Jannik Sinner de soulever la Coupe des Mousquetaire le 7 juin prochain.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 19:09