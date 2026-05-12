Plus les matchs passent et plus Jannik Sinner est en train d’écrire l’histoire du tennis.
Un jour après avoir dépassé Roger Federer en termes de victoires consécutives en Masters 1000, le numéro 1 mondial a cette fois égalé le record ultime de Novak Djokovic avec 31 succès de rang.
Vainqueur de son compatriote et qualifié, Andrea Pellegrino (6−2, 6–3), en huitièmes de finale du tournoi de Rome, l’Italien n’est donc plus qu’à une petite victoire de devenir le seul détenteur de ce record assez phénoménal.
SINNER 31–31 DJOKOVIC.@janniksin now holds the joint‐longest winning streak in Masters 1000 history ! 🤯#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/u7BGS20Tvh— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2026
Pour cela, il devra battre le vainqueur du duel entre Nikoloz Basilashvili et Andrey Rublev. Rien d’insurmontable pour celui qui détient déjà le record de Masters 1000 remportés d’affilée (cinq).
Publié le mardi 12 mai 2026 à 16:49