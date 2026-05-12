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Jannik Sinner égale Djokovic dans l’his­toire, et Novak peut trembler…

Par
Thomas S
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Plus les matchs passent et plus Jannik Sinner est en train d’écrire l’his­toire du tennis.

Un jour après avoir dépassé Roger Federer en termes de victoires consé­cu­tives en Masters 1000, le numéro 1 mondial a cette fois égalé le record ultime de Novak Djokovic avec 31 succès de rang.

Vainqueur de son compa­triote et qualifié, Andrea Pellegrino (6−2, 6–3), en huitièmes de finale du tournoi de Rome, l’Italien n’est donc plus qu’à une petite victoire de devenir le seul déten­teur de ce record assez phénoménal.

Pour cela, il devra battre le vain­queur du duel entre Nikoloz Basilashvili et Andrey Rublev. Rien d’in­sur­mon­table pour celui qui détient déjà le record de Masters 1000 remportés d’af­filée (cinq).

Publié le mardi 12 mai 2026 à 16:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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