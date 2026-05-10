Avant sa victoire contre Sebastian Ofner (6−3, 6–4) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, un succès qui lui a permis d’enchaîner une 24e victoire consé­cu­tive, Jannik Sinner a pris le temps d’échanger avec le célèbre ténor italien Andrea Bocelli, dans une séquence amusante.

Andrea Bocelli : « Qu’est-ce qu’il y a dans ta raquette ? Tu frappes telle­ment fort ! »

Jannik Sinner : « C’est la raquette qui fait tout le travail, pas moi. Je n’ai même pas de muscles. »

Vainqueur des cinq Masters 1000, avec seule­ment deux sets concédés sur cette période, le numéro 1 mondial écrase la concur­rence mais affiche nouvelle fois son humi­lité… et son sens de l’autodérision.

Jannik Sinner meeting up with Andrea Bocelli during his prac­tice in Rome



Andrea : « What’s in your racket ? You hit so hard ! » 😂



Jannik : « The racquet is doing all the work. It’s not me. I don’t even have muscles »



😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/jWRFFZCMb4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 9, 2026

A noter que l’Italien affron­tera Alexei Popyrin pour une place en huitièmes de finale.