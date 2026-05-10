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Jannik Sinner : « Je n’ai même pas de muscles. C’est la raquette qui fait tout le travail ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant sa victoire contre Sebastian Ofner (6−3, 6–4) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, un succès qui lui a permis d’enchaîner une 24e victoire consé­cu­tive, Jannik Sinner a pris le temps d’échanger avec le célèbre ténor italien Andrea Bocelli, dans une séquence amusante. 

Andrea Bocelli : « Qu’est-ce qu’il y a dans ta raquette ? Tu frappes telle­ment fort ! »
Jannik Sinner : « C’est la raquette qui fait tout le travail, pas moi. Je n’ai même pas de muscles. »

Vainqueur des cinq Masters 1000, avec seule­ment deux sets concédés sur cette période, le numéro 1 mondial écrase la concur­rence mais affiche nouvelle fois son humi­lité… et son sens de l’autodérision.

A noter que l’Italien affron­tera Alexei Popyrin pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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