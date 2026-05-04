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Jannik Sinner met fin au suspense avec une appa­ri­tion très attendue

Par
Thomas S
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Le suspense n’était certes pas insou­te­nable, surtout après les décla­ra­tions rassu­rantes de Jannik Sinner suite à son sacre sur l’Open de Madrid, mais il demeu­rait quand même une incertitude.

Après les images ci‐dessous de l’ar­rivée du numéro 1 mondial à l’aé­ro­port de Rome, dont le tournoi doit débuter ce mercredi 6 mai, tout semble beau­coup plus clair. 

En effet, à moins d’un impro­bable retour­ne­ment de situa­tion ou d’une bles­sure inat­tendue, le local parti­ci­pera bien aux Internationaux d’Italie où il briguera un sixième Masters 1000 d’af­filée, le dernier qui manque à son palmarès déjà très étoffé.

Publié le lundi 4 mai 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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