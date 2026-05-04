Le suspense n’était certes pas insoutenable, surtout après les déclarations rassurantes de Jannik Sinner suite à son sacre sur l’Open de Madrid, mais il demeurait quand même une incertitude.
Après les images ci‐dessous de l’arrivée du numéro 1 mondial à l’aéroport de Rome, dont le tournoi doit débuter ce mercredi 6 mai, tout semble beaucoup plus clair.
Jannik Sinner has arrived in Rome.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 4, 2026
He just became the first man in history to win 5 consecutive Masters titles… and now he will play for a 6th.
A historic homecoming for the best player in the world.
🇮🇹🦊
(h/t @signofhsab) pic.twitter.com/wbLRhloW05
En effet, à moins d’un improbable retournement de situation ou d’une blessure inattendue, le local participera bien aux Internationaux d’Italie où il briguera un sixième Masters 1000 d’affilée, le dernier qui manque à son palmarès déjà très étoffé.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 18:40