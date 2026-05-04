Le suspense n’était certes pas insou­te­nable, surtout après les décla­ra­tions rassu­rantes de Jannik Sinner suite à son sacre sur l’Open de Madrid, mais il demeu­rait quand même une incertitude.

Après les images ci‐dessous de l’ar­rivée du numéro 1 mondial à l’aé­ro­port de Rome, dont le tournoi doit débuter ce mercredi 6 mai, tout semble beau­coup plus clair.

Jannik Sinner has arrived in Rome.



He just became the first man in history to win 5 conse­cu­tive Masters titles… and now he will play for a 6th.



A historic home­co­ming for the best player in the world.



🇮🇹🦊



(h/t @signofhsab) pic.twitter.com/wbLRhloW05 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 4, 2026

En effet, à moins d’un impro­bable retour­ne­ment de situa­tion ou d’une bles­sure inat­tendue, le local parti­ci­pera bien aux Internationaux d’Italie où il briguera un sixième Masters 1000 d’af­filée, le dernier qui manque à son palmarès déjà très étoffé.